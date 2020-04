IL MONDO DEL MARKETING

UniCredit: torna con due spot per promuovere le misure a sostegno di famiglie e imprese

La direzione creativa della campagna porta la firma del team di comunicazione di UniCredit e di Publitalia, la concessionaria del gruppo Mediaset che ha gestito anche la produzione degli spot

UniCredit è on air con una campagna pubblicitaria pensata per promuovere le iniziative pensate dall’istituto per le famiglie e le imprese italiane in questo momento di incertezza dovuto all’emergenza Covid-19.

La campagna è in televisione dal 5 aprile per due settimane con due spot da 15’’ pianificati da Mediacom sulle principali emittenti nazionali e digitali (Rai, Mediaset, Sky, LA7 e Discovery).

La pianificazione riguarda anche la stampa economica-finanziaria e un ampio di canali digitali, come i siti di informazione nazionale, i network di news locali e di finanza, le piattaforme social (Twitter, Linkedin e Youtube), Amazon e i portali di intrattenimento (come RaiPlay e Dplay), di musica (Spotify) e food (GialloZafferano).

Inoltre, la campagna può contare sul presidio dei motori di ricerca al fine di garantire una migliore copertura di quegli utenti che cercano informazioni su branch e servizi bancari digitali in remoto.

Televisione, stampa e tanto digital advertising nella pianificazione gestita da Mediacom.