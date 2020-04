Elisa Bruscagin e Giovanni De Mare nominati rispettivamente sales adviser e head of Italy di AllianceBernstein

Designati Elisa Bruscagin e Giovanni De Mare come sales adviser e head of Italy di AlliaceBernstein, società leader globale nel coordinamento e gestione degli investimenti con un’ampia tipologia di clientela su scala mondiale, con l’obiettivo di anticipare e prevedere i bisogni dei clienti e produrre una gamma di strategie capaci di soddisfare qualsiasi esigenza

Bruscagin vanta di molteplici esperienze, è stata nel team di Aberdeen Standard Investments, per poi lavorare per Raiffeisen Capital Management come client relationship and support manager.

Per quel che concerne questo nuovo ruolo, sarà responsabile dell’espansione dei rapporti con le varie reti di consulenza e di sostenere i partner distributivi in collaborazione con il team italiano costituito dal manager Nicola Meotti e Massimo Dalla Vedova, che progrediranno nel catalizzare l’attenzione sulla clientela istituzione e discretionary retail. Mansione che gli permetterà di gestire e sviluppare l’acquisizione di clienti assegnati, nell’area di propria competenza o rispetto a dei cluster concordati con l’azienda.

Al contempo, il Gruppo ha avviato un altro processo di implemento per completare il team, promuovendo la manager Giovanni De Mare.

Il manager sarà responsabile per quanto concerne il comparto di strategie di distribuzione e istituzionali in Italia. De Mare è dapprima entrato in team in AB e successivamente, grazie alle sue capacità, è divenuto anche director Financial institutions.