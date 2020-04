Air Arabia, nessun ritardo del lancio di una compagnia aerea low cost

Air Arabia ed Etihad non hanno in programma di ritardare il lancio di una compagnia aerea low cost con base ad Abu Dhabi in una joint venture, ma i tempi dipenderanno dalle condizioni di mercato, ha detto un portavoce di Air Arabia. L’amministratore delegato di Air Arabia, Adel Ali, ha dichiarato a novembre che la compagnia aerea sarebbe divenuta operativa nel secondo trimestre del 2020. Tuttavia, il nuovo focolaio di coronavirus da allora ha fermato i viaggi internazionali.

“Non ci sono piani per ritardare o rinviare”, ha detto il portavoce di Air Arabia. “I lavori preparatori per il lancio rimangono in movimento e progrediranno man mano che la situazione del mercato migliora”, ha aggiunto. Con la diffusione del coronavirus negli ultimi mesi, i governi di tutto il mondo hanno imposto severe restrizioni sugli ingressi, incluso il divieto di lasciare i propri cittadini e l’ingresso di stranieri, e alcuni Paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, hanno bloccato la maggior parte dei viaggi aerei. Non è chiaro quando molte di queste restrizioni saranno alleviate.