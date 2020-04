Secondo un sondaggio, il 60% degli italiani è preoccupato per l’impatto sull’economia

Gli italiani, pur preoccupati dalla situazione sanitaria (il 47% lo è molto), sembrano essere già con la testa al dopo ed è l’impatto sull’economia dell’emergenza Covid-19 a provocare la maggiore apprensione: oltre il 60% si dichiara molto preoccupato per quest’aspetto. E’ quanto emerge dal focus mensile dell’Osservatorio Findomestic sui consumi realizzato in collaborazione con Eumetra. Le donne sono trasversalmente più preoccupate rispetto agli uomini, e il pensiero di una possibile crisi economica sembra turbare maggiormente quanti saranno probabilmente chiamati ad affrontarla in prima linea, cioè dirigenti e lavoratori autonomi. Se da un lato la quarantena per 6 italiani su 10 rappresenta l’occasione di trascorrere più tempo con i propri familiari, dall’altro la convivenza forzata aumenta, secondo il 40% degli intervistati, le tensioni. Un aspetto sottolineato specialmente dai più giovani e dai disoccupati. Il lockdown – registra la società di credito al consumo del gruppo Bnp Paribas – impatta anche sulle abitudini di consumo: il 42% del campione consumando meno riesce a risparmiare di più, per il 15% accade invece il contrario, ossia si finisce per spendere più del solito. Le restrizioni adottate per l’emergenza sanitaria hanno comportato per il 95% del campione drastici cambiamenti nelle modalità di lavoro, una percentuale che a fine febbraio era al 62%. Escludendo chi ha dovuto interrompere o ridurre molto la propria attività (44%), il 26% ha dovuto recarsi comunque al lavoro, pur prendendo le dovute cautele; il 24% invece ha adottato lo smart working, e l’esperienza del lavoro da casa è ritenuta soddisfacente dall’84% del campione. Uno dei problemi principali provocati dalla clausura forzata è quello della spesa: più di metà delle famiglie ha aumentato la scorta di prodotti alimentari in dispensa, il doppio rispetto a fine febbraio scorso. In particolare, l’11% dichiara di fare scorta mentre il 42% di aver aumentato gli acquisti solo su alcune specifiche categorie di prodotti. È interessante notare – rileva l’Osservatorio Findomestic – come la tendenza a fare grandi scorte sia un fenomeno diffuso soprattutto nelle zone meno colpite, cioè al Centro e al Sud, mentre al Nord la maggioranza tiene gli stessi comportamenti di sempre. Nella situazione che stiamo vivendo non stupisce come la principale richiesta degli italiani (specie i più giovani) alla grande distribuzione e alle aziende sia un rinforzo dell’e-commerce (46%), meglio ancora se attraverso consegne rapide e con garanzie di igienizzazione dei prodotti acquistati (49%). Secondo il 31% maggiori offerte potrebbero favorire il consumo e a pensarla così sono soprattutto i più giovani, che hanno meno disponibilità economiche. Per il 24% degli intervistati, soprattutto gli over 55 meno avvezzi alla spesa online, sarebbe utile una riorganizzazione dei punti vendita. La necessità di stare in casa ha reso ancora più intensivo l’utilizzo della tecnologia e del web non soltanto per la spesa online. Se la metà del campione (51%) ha proseguito nel già massiccio uso che ne faceva prima, il 47%, soprattutto donne, ne ha decisamente aumentato l’impiego. I dispositivi tecnologici e la rete servono prevalentemente per la raccolta di informazioni (29%), essenziali in questo momento, e le attività di relazione sociale (28%) e di intrattenimento, quasi impossibili da gestire in altro modo: sono sempre più diffuse, infatti, le videochiamate di gruppo e la visione di film o serie TV. Il 19% fa, invece, uso della tecnologia per l’e-commerce. L’e-commerce, anche per le restrizioni governative si concentra sui beni di prima necessità: cibo e detergenti per la casa e per la persona, acquistati da circa il 40% del campione che ha acquistato su Internet. Tre su 10 hanno invece fatto ricorso al web per acquistare attrezzature per il fai da te, libri ed e-book, due delle soluzioni più gettonate per ingannare il tempo in una situazione di reclusione forzata. Per la stessa ragione, in percentuali rilevanti, si acquistano online in queste settimane anche prodotti informatici (20%), abbonamenti per la pay TV (20%), cellulari (17%), console (14%) e TV (13%). C’è anche un 20% che dichiara di aver acquistato su internet elettrodomestici.