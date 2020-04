IL MONDO DEL MARKETING

Zalando: lancia la sua prima campagna “Together I am Strong” realizzata da remoto con un nuovo spot che celebra lo sport in casa

Lo sport è quell’attività che riesce ancora a unire le persone anche se solamente in maniera virtuale

Il video della campagna è stato diretto da Stefanie Soho mentre le illustrazioni che accompagnano il progetto sono realizzate da Deveroe.

In questo momento storico di distanziamento sociale e isolamento, in cui le palestre e gli spazi dedicati allo sport sono inagibili, Zalando celebra la creatività nel tenersi in forma e praticare lo sport nonostante le circostanze attuali lanciando la sua prima campagna pubblicitaria realizzata in remoto. Lo sport è quell’attività che riesce ancora a unire le persone, anche se solamente in maniera virtuale. Nel video della campagna, 11 talenti offrono uno sguardo sul proprio allenamento da casa anziché in palestra.

Realizzata attraverso un video a scopo sociale, l‘obiettivo della campagna “Together I am Strong” è condividere come diversi sportivi facciano fronte a questa sfida che tocca ormai sempre più persone in tutto il mondo e si tengano in forma a casa. Tutti hanno una cosa in comune, il praticare lo sport dalle proprie abitazioni, connessi con il resto della community per riscoprire che l’unione fa la forza. Il video permette di viaggiare attraverso le case dei diversi atleti, mescolando illustrazioni, video realizzati con droni e in stop motion, e insight sulla vita sportiva degli esperti.

Creata dall’agenzia Kolle Rebbe di Amburgo, la campagna pubblicitaria riflette la nuova realtà di molti, in cui la creatività è diventata più necessaria che mai per continuare a praticare sport da casa. Istruttori, palestre e studi di yoga offrono lezioni tramite i social media. Gli atleti si incontrano in gruppi digitali, si allenano a casa e creano attrezzature sportive completamente nuove. La bottiglia d’acqua diventa un manubrio, il telaio della porta una barra per le trazioni, il tappeto un tappetino per lo yoga.

Lo spot entra nelle case dei talenti e mostra scene “nuove di tutti i giorni” che hanno luogo nei salotti, sulle finestre o persino sul tetto. Iniziando con l’insegnante di yoga di Berlino Steph Cusack che si collega tramite Zoom in una classe virtuale, si sposta quindi verso la casa di Phillip Pratt che si sta allenando con la sedia a rotelle come peso. Anche il sollevatore di pesi olimpico Max Lang mostra soluzioni creative per continuare ad allenarsi. Saltando di casa in casa, la campagna mostra come tutti i talenti si adattino a questa nuova realtà e trovino il modo di allenarsi, dal fitness al basket fai-da-te.

Lo spot, fulcro della campagna, sarà on air in televisione e sui social media, così come sugli altri canali di Zalando. La campagna è in onda dal 12 aprile 2020.