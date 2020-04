Equita premia Forgital, Nexi e Pattern per raccolta capitali

Equita (nella foto, l’a. d. Andrea Vismara) premia le migliori strategie di utilizzo dei mercati dei capitali per l’anno 2019 nelle categorie di raccolta di fondi sul mercato del debito, sull’Mta e sull’Aim Italia. Il ‘Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali’ è giunto quest’anno al suo settimo anniversario. Sono state selezionate e valutate più di 20 operazioni di raccolta di capitali su un totale di più di 130 operazioni chiuse nel 2019. Nel dettaglio, sono state scelte 10 operazioni di raccolta di debito su un totale di 69 (che hanno raccolto 26,6 miliardi di euro, in buona parte con emissioni investment grade), 5 operazioni di raccolta sull’Mta su un totale di 25 (che hanno raccolto 7,5 miliardi di euro), e 8 operazioni di raccolta sull’Aim su un totale di 37 (che hanno raccolto 200 milioni). Per la categoria ‘Raccolta di fondi sul mercato del debito’ si è classificata al primo posto Forgital Group, società italiana attiva nella produzione di anelli e componenti forgiati per il settore aerospaziale e con exposure rilevante in ambito internazionale, la cui emissione di debito andrà a finanziare l’acquisizione del gruppo da parte del fondo Carlyle. Per la categoria ‘Raccolta di fondi sul mercato MTA’ si è classificata al primo posto Nexi la cui Ipo è risultata la più grande in Europa nel 2019 e i cui proventi verranno utilizzati per rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale del gruppo. Infine, per la categoria ‘Raccolta di fondi sul mercato Aim’ si è classificata al primo posto Pattern, azienda di progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali, la cui raccolta è risultata la più elevata sull’Aim nel 2019 da parte di una società industriale e i cui proventi verranno utilizzati per rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale, oltre a supportare gli obiettivi di crescita del gruppo.