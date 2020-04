Borsa: Tokyo traina Asia, avanza hi-tech

Europa attesa in positivo con via libera Ue al Dl imprese

Borse di Asia e Pacifico in gran spolvero, soprattutto con Tokyo che chiude a +3,13%. A dare slancio al listino il comparto tecnologico che beneficia delle nuove procedure sulla distanza sociale di sicurezza, a fronte dell’espansione della pandemia del coronavirus. Gli acquisti si sono concentrati in particolar modo sui produttori di semiconduttori. Bene anche Shanghai (+1,19%) Shenzhen (+1,67%), Seul (+1,72%) e Sydney (+1,87%). Attesa in positivo anche l’Europa mentre la Commissione europea ha dato il via libera al decreto legge imprese che consentirà di attivare interventi in favore del settore produttivo per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus. Attese nel pomeriggio le scorte settimanali di petrolio Usa con il greggio che cresce a 22,5 dollari dopo l’accordo Opec+ su tagli.

















ANSA