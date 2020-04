Coronavirus, da Snam mascherine e ventilatori per Fvg

Snam supporta il sistema sanitario del Friuli-Venezia Giulia nel contrasto all’emergenza Covid-19. La società si è adoperata per reperire e rendere disponibile per il territorio materiale medico e sanitario attraverso le proprie relazioni in Cina e in India. Snam, in particolare, ha già messo a disposizione del Friuli-Venezia Giulia 200 mila mascherine N95, acquistate per conto della Regione e arrivate nei giorni scorsi in Italia su un volo da Pechino, e ne ha donate ulteriori 40 mila attraverso la struttura del Commissario straordinario, con cui l’azienda opera a stretto contatto anche in virtù di una lettera d’intenti. Attraverso questa collaborazione, Snam donerà inoltre al territorio i ventilatori polmonari in quota parte necessari. Queste iniziative rientrano nell’ambito di una donazione complessiva da 20 milioni di euro decisa da Snam in favore del sistema sanitario italiano e del settore non-profit, finalizzata a supportare il personale medico e sanitario e le strutture ospedaliere e ad avviare iniziative per proteggere la popolazione più vulnerabile.

Il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha dichiarato: “È un ottimo segnale quando il mondo economico e imprenditoriale risponde all’appello per aiutare la nostra comunità regionale, contribuendo al reperimento di dispositivi per il personale medico e sanitario e per le strutture ospedaliere: apprezzo molto il gesto di Snam e ringrazio le aziende che spero si sentiranno stimolate a seguire questa viva testimonianza di amore verso il territorio”.