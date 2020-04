Lamma: approvati bilanci dalla commissione Ambiente

Parere favorevole a maggioranza, nella commissione Ambiente, Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale, guidata da Stefano Baccelli (Pd), al bilancio preventivo 2020 e al pluriennale 2020-2021 del Consorzio Lamma. Il valore della produzione stimato per il 2020 registra una diminuzione pari al – 9,35 per cento rispetto al preventivo 2019 (5milioni 313mila 957 euro) riconducibile alla riduzione dei contributi straordinari dei progetti europei erogati dalla Regione. Il valore stimato per l’anno in corso ammonta a 4milioni 817mila 251 euro. I costi della produzione stimati ammontano a 4milioni 706mila 338 euro e registrano, rispetto al 2019, una diminuzione del -9,80 per cento (5milioni 217 mila 701 euro).

