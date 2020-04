Sempre più in crescita le nuove tendenze dell’economia

Le nuove tendenze dell’economia puntano a stimolare il progresso, anche utilizzando delle strategie non convenzionali. Ecco quali

Stanno riscontrando un certo successo le nuove tendenze tipiche dell’economia, che ci fanno intravedere anche quali sono le linee tracciate per il futuro. Queste nuove tendenze sono frutto della capacità dei singoli individui che riescono ad unirsi per creare delle soluzioni che vanno verso la crescita.

L’obiettivo è quello di stimolare il progresso, anche utilizzando delle strategie non convenzionali. È chiaro che queste tendenze nuove oggi si situano all’interno di un’economia sempre più globalizzata, nell’ambito della quale i concetti di crescita e di progresso sono diventati ormai fondamentali. Ma quali sono queste nuove idee che portano ad offrire nuove opportunità? Cerchiamo di esaminarle fino in fondo.

Il trading online

Il trading online sta avendo un certo successo, perché ormai molti risparmiatori decidono di far valere il loro denaro con gli investimenti che è possibile realizzare affidandosi ai broker. Questi ultimi sono delle piattaforme su internet che permettono di investire in asset differenti.

Dalle materie prime ai CFD, passando per le criptovalute, il trading online richiede molto impegno, studio e capacità di analisi. Se vengono applicate le strategie giuste e si tiene comunque conto del margine di rischio che è sempre insito, si possono riuscire a realizzare importanti guadagni.

La sharing economy

Un’altra tendenza molto importante che si sta affermando nell’economia moderna è costituita dalla sharing economy. Quest’ultima si basa su un concetto essenziale che vede l’accesso all’uso dei beni e servizi da parte di tutti. Quindi viene esclusa ogni forma di proprietà esclusiva.

I beni e i servizi vengono messi in condivisione. Negli ultimi anni questa concezione dell’economia ha avuto largo sviluppo, anche perché sono nate delle vere e proprie start up anche di carattere internazionale che hanno realizzato, seguendo questo concetto, una capitalizzazione di molti miliardi di dollari.

La sharing economy si regge soprattutto sulla creazione di profitti attraverso la realizzazione di piattaforme sul web che hanno l’obiettivo di mettere in contatto la domanda con l’offerta.

L’economia inclusiva

L’economia inclusiva ha un obiettivo molto importante. Si tratta di trovare un punto di incontro tra le caratteristiche tipiche del business aziendale e il desiderio di ridurre la povertà. Quindi si basa sul concepimento di nuove soluzioni applicabili al mercato, in modo da riuscire a creare un valore condiviso, che valga bene sia per le aziende, ma che possa portare frutti anche alla società.

L’economia inclusiva, sempre più attenta ai bisogni dei molti, oggi tende ad avere uno sviluppo di grossa entità, dimostrando che è possibile conciliare le possibilità di fare business e allo stesso tempo l’impegno in favore della collettività.

L’economia circolare

La concezione dell’economia circolare nasce da una precisa considerazione. Molti si rendono conto come la regola fondamentale della natura, che tiene in armonia il mondo, si basa sulla circolarità. La nostra economia convenzionale invece si basa soprattutto sulla linearità.

Ogni giorno vengono tratti dalla natura materiali ed energia, risorse che vengono utilizzate per produrre oggetti di cui facciamo uso secondo una logica consumistica e che poi vengono abbandonati come rifiuti.

Nell’economia circolare i rifiuti vengono riutilizzati. Subiscono un processo di riconversione e si trasformano in risorse per alimentare un nuovo processo. Si tratta quindi di attivare un approccio circolare più propriamente naturale, perché si è giunti alla consapevolezza che la linearità che segue l’economia convenzionale non è più sostenibile per il nostro pianeta.

È una visione quindi circolare, che ha l’obiettivo di instaurare degli obiettivi a lungo termine, che vanno anche al di là del consumo locale, per farci comprendere come ogni realtà locale faccia parte di un ecosistema molto più ampio.

Il tutto si traduce in uno stile di vita molto più in armonia con la circolarità tipica della natura, in modo da creare modelli anche ecosostenibili che possano salvare il nostro pianeta.

consumatori.it