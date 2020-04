Prima Assicurazioni, crescita delle polizze del 70% nel primo trimestre

Prima Assicurazioni registra nel primo trimestre del 2020 una crescita del 70% delle polizze rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre i clienti attivi sono saliti dell’80% a 600.000 unità. La tech company ha assunto in queste settimane 20 dipendenti nella sede di Milano, tutti attivi in telelavoro, portando il totale a oltre 200, e aprirà in aprile una nuova sede a Roma, per cui sono previste altre 100 assunzioni.

George Ottathycal, nella foto, General Manager e co-founder di Prima Assicurazioni, commenta: “Oggi tutti i nostri dipendenti lavorano da casa, compresi il servizio clienti e i responsabili delle richieste di risarcimento, che sono in contatto costante con i nostri clienti. Siamo una società innovativa, lavoriamo con metodologie agili e sin dall’inizio abbiamo utilizzato strumenti di collaborazione online e di condivisione delle informazioni”.