Proseguono i lavori sulla linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari, che vede all’opera insieme Salini Impregilo e Astaldi, le due società protagoniste di Progetto Italia per dar vita ad un grande gruppo capace di competere più attivamente sui mercati internazionali, Webuild. In una fase di emergenza nazionale legata al Coronavirus e nel pieno rispetto delle norme di prevenzione, le attività nei cantieri della tratta Napoli-Cancello vanno infatti avanti con 200 persone al lavoro e con il contributo anche dei subcontraenti provenienti da numerose regioni d’Italia. Salini Impregilo, come anche nel cantiere del Nuovo Ponte di Genova e della metro M4 di Milano, garantisce così, insieme ad Astaldi, la continuità nei lavori di opere strategiche per la comunità e per i propri clienti, applicando nel modo più rigido possibile la normativa in continua evoluzione per tutelare la salute delle persone al lavoro, ad ognuna delle quali va il ringraziamento del Gruppo. La tratta Napoli-Cancello, del valore di 397 milioni di euro commissionata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e con la Direzione Lavori di Italferr, interessa la prima parte della direttrice NapoliBari. Al momento si sta lavorando alla realizzazione dei viadotti ferroviari che si snoderanno per circa 4 Km attraversando un centro commerciale, passando nell’area dello stabilimento FCA di Pomigliano e scavalcando importanti arterie stradali con ponti metallici. Sono in corso anche le realizzazioni dei diaframmi della galleria che consentirà la connessione della nuova linea AV con la nuova stazione AV di Napoli Afragola.

La linea Napoli-Bari è un progetto fondamentale per lo sviluppo socio-economico del Sud Italia e, come parte del Corridoio 5 Scandinavia-Mediterraneo della Rete Trans-European Transport Network (TEN-T – il programma europeo volto a integrare le reti di trasporto all’interno del continente), ha l’obiettivo di migliorare la competitività dei trasporti, contribuendo a garantire un sistema di mobilità sostenibile integrato con il resto del Paese e con l’Europa. Salini Impregilo ha realizzato alcune delle linee ferroviarie più strategiche in Italia, come la Direttissima Roma-Firenze, le più moderne linee tra Milano e Torino e tra Bologna e Firenze, ed è attualmente impegnata nella realizzazione del Terzo Valico dei Giovi tra Genova e Milano, che, come la linea Napoli-Bari, si inserisce all’interno del corridoio TEN-T. Sempre nel Sud Italia, il Gruppo è impegnato anche nella realizzazione della linea Bicocca-Catenanuova, nell’ambito della linea Palermo-Catania che permetterà di spostarsi tra le due città siciliane in meno di due ore.