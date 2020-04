Antares Vision acquista l’82% della croata Tradeticity

Antares Vision (nella foto, il Ceo Emidio Zorzella), gruppo leader mondiale nei sistemi di ispezione visiva, soluzioni di tracciatura e gestione intelligente dei dati, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’82,83% di Tradeticity, società fondata a Zagabria (Croazia) nel 2017 e specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità avanzata (serializzazione). La società controllerà al closing dell’operazione il 100% di Tradeticity Service d.o.o., dedicata ai servizi per lo sviluppo, la personalizzazione, l’implementazione, l’assistenza e la manutenzione delle soluzioni software di Tradeticity. Nel 2019 Tradeticity d.o.o. e Tradeticity Service d.o.o. (“Gruppo Tradeticity”) hanno registrato ricavi consolidati per oltre 1 milione di euro e un risultato operativo di 320.000 euro. Il controvalore dell’operazione è di 1,04 milioni di euro. L’accordo prevede inoltre un diritto di call per acquisire il restante 17,17% a partire dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Amministratore Delegato di Tradeticity d.o.o. è Lidija Pozaić che continuerà a guidare il Gruppo Tradeticity e deterrà una partecipazione del 10,76%. Il restante 6,41% sarà detenuto dall’investitore finanziario I4 Invention Adria d.o.o.