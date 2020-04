Matteo Bonfà nominato country leader di Victor Insurance Italia

E’ stato designato il manager Matteo Bonfà come country leader della compagnia di underwriting, facente parte della più grande realtà di Managing General Underwriter a livello globale, Victor Insurance Italia. Il Gruppo, con l’obiettivo primario di fornire prodotti innovativi e di altissima qualità a tutti i suoi clienti, ha avviato questo processo di implemento per guidare la divisione italiana del Gruppo

Bonfà con la sua carriera ventennale nel comparto assicurativo, dopo aver inglobato importanti capacità nella sottoscrizione, si è specializzato in particolar modo nel settore della malasanità. E’ stato inoltre assistente assicurativo presso la corporazione inglese di Lloyd’s di Londra e ha contribuito alla crescita di Qbe insurance in Italia, incarico dopo il quale, è entrato in Victor Insurance Italia, riportando direttamente ad Anthony Stevens, presidente del Gruppo. Dapprima è stato ceo & cuo di Us Underwriting Solutions e successivamente, prima dell’attuale ruolo assunto, come country leader di Victor Italia.