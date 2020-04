IL MONDO DEL MARKETING

Birra Peroni celebra l’Italia autentica e orgogliosa con la sua nuova campagna realizzata dall’agenzia Saatchi & Saatchi

Questa campagna è dedicata a tutti noi che oggi, come Peroni, anche attraverso le difficoltà stiamo mettendo il cuore in quello che facciamo, perché teniamo al nostro Paese e crediamo nelle nostre qualità.

Il messaggio indirizzato da Peroni a tutti gli italiani, e le immagini che raccontano tutta la qualità e l’italianità della birra.

Peroni azienda storica che in questo periodo difficile per il nostro Paese offre un momento suggestivo di forza e autenticità nelle origini italiane.

Si inserisce in una serie di iniziative solidali della campagna “Birra Peroni ChiAma l’Italia”, realizzata con lo scopo di sostenere l’Italia, le sue attività e le sue produzioni in momenti di particolare emergenza e criticità.

Un magnifico spot quello di Birra Peroni che rappresenta un vero e proprio inno all’Italia e un augurio: torneremo a brindare!