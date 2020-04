S&P ha confermato la valutazione “Above Average” per Fbs quale servicer specializzato nella gestione e recupero di crediti ipotecari, in particolare mutui residenziali e commerciali, e crediti chirografari in Italia. L’agenzia di rating ha inoltre confermato “outlook stabile” per la controllata di Banca Ifis (nella foto, l’a. d. Luciano Colombini) “è dunque ben posizionata per attrarre ulteriori affari e generare crescita per tutte le classi di attività gestite”.