Coronavirus: traffico Internet +30% in un mese

Akamai, in Italia il picco nella giornata del 31 marzo

Con lo smartworking, le lezioni da remoto, i servizi di streaming e di intrattenimento, il traffico Internet è in crescita. Da fine febbraio a fine marzo 2020 ha registrato un aumento del 30%, a differenza di un traffico mensile che solitamente si assesta su un +3%. Sono le rilevazioni dell’azienda tecnologica Akamai che spiega come in Italia in tutto il mese c’è stata una crescita costante delle connessioni da remoto con un picco nella giornata del 31 marzo.

A livello mondiale, se l’analisi si fa su un lasso di tempo più ampio, verificando i picchi di traffico da marzo 2019 a marzo 2020, il risultato è un aumento del traffico di oltre due volte, “con picchi rispettivamente di 82 Tbps (terabit per secondo, ndr) nel 2019 e di 167 Tbps nel 2020. Anche il picco di traffico giornaliero degli ultimi 14 giorni supera il picco di 82 Tbps che è stato registrato un anno fa, con una media di 100 Tbps al giorno”.

In tutta questa situazione, spiega Akamai, non si sono fermate le attività degli hacker che prendono di mira soprattutto il settore dei giochi.





















