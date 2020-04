Borsa:Milano prosegue tonica, corre Fca

Andamento positivo per le banche, stabile spread tra Btp e Bund

La Borsa di Milano prosegue tonica con il Ftse Mib che guadagna l’1,86% a 17.701 punti, in linea con gli altri listini europei. Tra gli investitori resta l’attesa per le decisioni dell’eurogruppo sulle misure in sostegno dell’economia colpita dal coronavirus.

A Piazza Affari corre Fca (+5%) con le banche che si mettono in mostra mentre lo spread tra Btp e Bund resta stabile sotto i 200 punti base. Tra gli istituti in luce Banca Generali (+4,9%), Bper (+3,2%), Mediobanca (+3,5%), Ubi (+2,9%), Unicredit (+2,5%), nel giorno dell’assemblea degli azionisti, e Intesa (+1,5%).

Andamento positivo anche per Leonardo (+2,7%) e Stm (+3,1%). In fondo al listino principale Buzzi (-0,5%), Tim (+0,7%) e Terna (+0,9%).



















ANSA