Stefano Giubertoni e Paolo Buffoli nominati rispettivamente direttore generale e direttore marketing e comunicazione di Van Berkel International

Designati due new entry nel team di Van Berkel International, omonima azienda famosa per la realizzazione delle migliori affettatrici sul mercato per tutte le esigenze di taglio e per consumer controllata dal Gruppo Rovagnati. Il Gruppo ha avviato il processo di implemento nella squadra, di Giubertoni per catalizzarsi sulla pianificazione strategica di evoluzione organizzativa, di incremento commerciale e distributiva a livello internazionale, mentre per Buffoli, l’obiettivo annunciato è sviluppare il già potenziato brand Berkel e i prodotti che lo differenziano sia per canali tradizionali sia per il comparto digital

Giubertoni vanta di un’esperienza trentennale, in ruoli similari, sia in Italia che all’estero. Percorsi che lo hanno portato alla guida di molteplici multinazionali del largo consumo food e non food e in società di beni di consumo industriali.

Il manager Buffoli, è stato invece chiamato a ricoprire il ruolo di direttore marketing e comunicazione, per via del suo ventaglio di esperienze internazionali in aziende del calibro di Beretta, autentica fabbrica d’armi in cui è stato dapprima product management e in seguito si è occupato della comunicazione.