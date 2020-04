Saliscendi / La Verità

di Cesare Lanza per LaVerità

Dominic Raab

Con Boris Johnson in ospedale.il ministro degli Esteri diventa il leader provvisorio del governo inglese. È un tipo interessante: cintura nera di karaté, ieri ha presieduto per la prima volta la riunione del Cobra, il comitato per le situazioni di emergenza. Ha 46 anni, un ultra della Brexit, portavoce dell’ala più oltranzista dei conservatori, contraria a qualsiasi compromesso.

Lucia Azzolina

Nel pandemonio governativo la ministra dell’Istruzione è sempre ai primi posti. il record è stato raggiunto con le previsioni sull’anno scolastico… Gli esami di terza media ci saranno, sì o no? E quelli di maturità, sì o no? Azzolina si dà le arie di prevedere ogni possibilità, in realtà dimentica quella fondamentale: il virus impone regole ed esigenze in continuo cambiamento.

Elisabetta d’Inghilterra

Ha 94 anni, in forma smagliante. E ai sudditi inglesi piace sempre di più. In quattro minuti ha guardato negli occhi milioni di telespettatori. Un messaggio eccezionale, che aveva precedenti solo in occasioni drammatiche. «Quelli che verranno dopo di noi», ha detto, «potranno dire che i britannici di questa generazione sono stati forti come ogni altra».

Romina Power

Al fantastico trio (Al Bano, Romina e Loredana Lecciso) daranno prima o poi un premio per il record mondiale di spudoratezza? Con tutto quello che succede nel mondo, rieccolo, l’astuto terzetto: l’attrice americana, legata ad Al Bano per trent’anni, ha saputo che la rivale Loredana passerà la Pasqua a Cellino San Marco, e allora cosa fa? Si precipita anche lei nella tenuta dell’ex marito.

Massimo Moratti

L’ex presidente dell’Inter ha infiammato le speranze dei tifosi, dicendo che Leo Messi «non è un sogno proibito». Moratti con l’indimenticabile José Mourinho ha guidato la più bella Inter degli ultimi lustri, quella del triplete. Ha spiegato che il campione del Barcellona «è a fine contratto, certo servirebbe uno sforzo per portarlo a casa».

Elisabetta Canalis

Unica nel suo genere. Si allena tutti i giorni, fa yoga, dirette social, cucina, gioca con la figlia. E fa sfoggio della sua sensualità. Pubblica disinvoltamente una foto in bianco e nero: niente reggiseno, i capezzoli si scorgono dietro la camicia sapientemente slacciata e trattenuta con la mano. La ex velina – incredibile – riesce a scatenare i social e i follower.