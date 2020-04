Massimo Bullo nominato head of digital transformation di Samsung Electronics Italia

E’ stato designato Massimo Bullo come head of digital transformation di Samsung Electronics Italia. Il Gruppo ha avviato questo processo di implemento per incrementare la strategia di digital transformation dell’azienda per gli incarichi del comparto digital aziendale, il controllo delle funzionalità di vendita e CTM e la coordinazione per quello che concerne le divisioni commerciali e le loro strutture di vendita online dedicate



Con una laurea in marketing e comunicazione conseguita all’Università degli Studi di Padova e con un master in marketing management, Massimo Bullo entra nel team Samsung dopo un’esperienza nel ruolo di direttore marketing in Nintendo Italia. In passato si è inoltre occupato della trade marketing e marketing presso le omonime Società Haribo SpA e Ferrero.