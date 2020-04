Coronavirus, da Windtre numero verde per gli anziani soli

Un numero verde per offrire supporto psicologico agli anziani che vivono soli e che l’emergenza Coronavirus costringe in casa. Questa l’iniziativa lanciata da Senior Italia FederAnziani, WindTre e SIPEm SoS, la Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza che, con la sua rete di professionisti attivi su tutto il territorio nazionale, risponderà alle chiamate di quanti hanno bisogno di una voce amica, di un sostegno psicologico per attraversare questa fase di isolamento. Windtre ha fornito il suo supporto tecnologico e infrastrutturale per rendere gratuitamente disponibile il numero verde 800.99.14.14, raggiungibile da telefono fisso e operativo dal lunedì alla domenica dalle 14 alle 19. Vi segnaliamo un’altra news riguardante. ​WindTre. L’azienda continua ad ampliare la copertura ultrarapida in fibra Ftth di Open Fiber in Toscana, ed estende i propri servizi ad Arezzo, Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino – tra Firenze e Prato, – dove cittadini e imprese potranno beneficiare di un’infrastruttura che consente di supportare i servizi digitali più evoluti, con la massima velocità attualmente disponibile, fino a 1 Gigabit al secondo, una maggiore affidabilità e un minor tempo di latenza.