Gran Bretagna con big hi-tech contro bufale 5G

Dopo incendio delle torri tlc nel paese

Il governo britannico sta contattando le grandi aziende del web per mettere un freno alla circolazione delle fake news che collegano l’epidemia di coronavirus alle nuove reti mobili 5G, dopo gli episodi degli ultimi giorni che hanno visto alcune torri 5G incendiate nel Paese.

Secondo quanto ha riferito il Guardian citando una fonte a conoscenza della situazione, il ministro della Cultura Oliver Dowden ha in programma colloqui con Facebook, WhatsApp, YouTube e Twitter per frenare la diffusione di queste teorie complottiste, che nel Regno Unito sono state condivise anche da alcuni personaggi dello spettacolo. Contro le bufale che mettono in correlazione il Covid-19 e il 5G si è espresso il direttore del Sistema sanitario inglese (Nhs) Stephen Powis, definendole “spazzatura, il peggior tipo di fake news.

Le reti di telefonia mobile sono fondamentali per tutti noi, e sono utilizzate dai servizi di emergenza e dagli operatori sanitari”, ha sottolineato Powis dicendosi “disgustato dal fatto che le persone agiscano contro la stessa infrastruttura di cui abbiamo bisogno per rispondere a questa emergenza sanitaria”.





































ANSA