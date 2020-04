Banco Bpm collabora con TeamSystem per supporto a Pmi

Banco Bpm (nella foto, l’a. d. del gruppo Giuseppe Castagna) e TeamSystem, gruppo attivo nelle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, hanno avviato una collaborazione volta “a supportare la competitività delle Pmi e delle micro-imprese nella gestione della liquidità con servizi digitali, creare servizi innovativi ad alto valore aggiunto e sviluppare un’offerta di servizi bancari e gestionali integrati”. Lo rende noto un comunicato, che specifica come i due gruppi abbiano individuato tre filoni di collaborazione: l’integrazione tra i gestionali del gruppo TeamSystem e i servizi online offerti dalla banca, già attiva per i clienti comuni per i servizi di incasso, pagamento e anticipo delle fatture e prossimamente estesa a una vera e propria offerta commerciale congiunta; lo sviluppo di soluzioni digitali per la gestione dei finanziamenti alle imprese da parte di Banco Bpm, abilitate dalle piattaforme e dal know how del gruppo Teamsystem; il lancio del servizio Incassa Subito. Quest’ultimo, in particolare, “è uno dei punti cardine della partnership”: si tratta di una piattaforma fintech focalizzata sulla cessione dei crediti commerciali. Tramite questo innovativo servizio, le Pmi e le micro-imprese possono incassare in anticipo e in modo totalmente digitale fino al 90% dell’importo delle loro fatture attive, senza costi di attivazione né canoni mensili. La piattaforma, grazie all’accordo tra l’azienda e la banca, che ha messo a disposizione una linea da 100 milioni di euro, avrà il potenziale per acquistare in corso d’anno fino a 400 milioni di euro di fatture per il tessuto imprenditoriale italiano.