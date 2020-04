Alessandro Melzi d’Eril nominato CEO di Anima Holding

E’ stato designato Alessandro Melzi d’Eril amministratore delegato di Anima Holding, società attiva nella gestione del risparmio, con l’obiettivo di lavorare sull’offerta di fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero, operante nel settore della previdenza complementare per aziende e privati e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali

Melzi d’Eril è entrato nel team di Anima Holding dapprima, rivestendo il ruolo di investment director del fondo di private equity Clessidra e, successivamente ha intrapreso il ruolo di cfo per poi essere promosso alla direzione generale della società.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre annunciato, per le molteplici capacità riscontrate nel manager, la volontà di promuoverlo come coordinatore e direttore generale del comparto operativo della società Anima Sgr, medesima società nella quale è stato codirettore generale in passato.