Troels Philip Jensen nominato CEO di Adform

E’ stato designato come amministratore delegato di Adform. Il Gruppo per l’innovazione alla tecnologia pubblicitaria, fondata in Danimarca, ha avviato questo processo di implemento per consolidare, a livello internazionale, il posizionamento della società adtech e fornire a Jensen le basi come fornitore indipendente nella tecnologia di software di advertising, in cui guiderà, contemporaneamente, anche l’incremento commerciale dell’azienda

Jensen ha già svolto ruoli di prestigio maturando esperienze internazionali nel comparto esecutivo. E’ stato dapprima managing director Western Europe della società danese leader nella fornitura di soluzioni e servizi a istituzioni finanziarie come gestori patrimoniali, banche e compagnie assicurative in tutto il mondo, la SimCorp. Ha rivestito inoltre il ruolo di Chief Operating Officer per un’altra compagnia di software svedese, la Itiviti AB. Il manager Jensen, è tutt’ora parte integrante del CDA di Boyum IT.