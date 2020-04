Luce, gas e acqua: stop alla sospensione delle forniture ai morosi, moratoria estesa fino al 13 aprile

L’autorità di settore Arera, di pari passo con il decreto del governo, ha prorogato la misura introducendo anche la possibilità di pagare a rate senza interessi

L’autorità dell’energia Arera ha prorogato fino al 13 aprile la moratoria sulla sospensione di luce, gas e acqua ai consumatori morosi. In precedenza la misura era stata presa fino al 3 aprile ma, di pari passo con il Decreto che ci farà rimanere tutti a casa fino al 13, Arera si è adeguata. Allo stesso modo, le utenze che erano state già sospese dal 10 marzo scorso devono essere rialimentate.



Gli utenti che possono beneficiare di questa agevolazione sono:

Per l’elettricità tutti quelli in bassa tensione;

per il gas, tutti i clienti domestici e quelli non domestico con consumo non superiore ai 200.000 smc/anno

per l’acqua, tutte utenze domestiche e non domestiche.

Non solo, Arera ha previsto agevolazioni che daranno una mano alle famiglie più in difficoltà anche dopo l’emergenza Coronavirus. Dopo il 13 aprile, infatti, i fornitori “interessati a disalimentare o ridurre la fornitura del cliente moroso” dovranno riavviare la procedura di sospensione e inviare una nuova lettera di messa in mora. Insomma: si riparte dal “via”.

La nuova delibera Arera contiene altre novità: nel caso in cui il cliente non abbia pagato le bollette in scadenza o emesse nel periodo di blocco (10 marzo-13 aprile), gli operatori – ma solo quelli in regime di tutela, Placet e Servizio idrico integrato – devono inserire, nella prima lettera di sollecito o messa in mora, l’offerta di rateizzare gli importi senza interessi.

Ma quando si tratta di solleciti una delle prima preoccupazioni riguarda i tempi di consegna delle lettere. Che in questo periodo di lockdown e rallentamento di molti servizi, anche essenziali, è più che fondata. Arera ha stabilito che, proprio per minimizzare questo rischio, gli operatori potranno inviare le bollette anche in formato elettronico a tutti i clienti che abbiano fornito un indirizzo email o di cellulare (che fa pensare alla possibilità di inviare le lettere anche via Whatsapp).

Nella stessa comunicazione i clienti verranno anche informati del fatto che potranno pagare, volendo, con domiciliazione bancaria, postale o con carta di credito e farsi inviare tutte le successive bollette in formato elettronico.

