IL MONDO DEL MARKETING

Riso Scotti: Partita la campagna lancia Tasty Box Dispensa

Firmano la campagna Testa e Cuore e Liliium Studios



L’azienda punta sull’ecommerce e propone un kit 20 prodotti del paniere ordinabile online.

Nel pieno dell’emergenza del Coronavirus, Riso Scotti lancia un nuovo servizio pensato

per i cittadini costretti a casa dalle disposizioni governative. Tasty Box Dispensa, questo il nome della novità, vuole rispondere al bisogno di rifornire la dispensa degli italiani di prodotti basici, di prima necessità, in modo facile ed immediato.

La Tasty Box Dispensa di Riso Scotti raggruppa 20 prodotti del paniere, utili per tanti momenti di consumo differenti nell’arco della giornata, dalla colazione al pranzo, dalla pausa snack alla cena. Con un click chi interessato può acquistare il box ad un prezzo promozionale sul green-shop dell’azienda, www.risoscotti.biz. Le consegne sono garantite in pochi giorni e sono gratuite in tutta Italia, ad eccezione, al momento, di tutti quei luoghi in cui il corrente decreto-legge vieta di circolare.

Per arrivare all'attenzione di tutti gli italiani, Tasty Box Dispensa è al centro di una campagna pubblicitaria pianificata dal 5 aprile, e per un mese, in televisione con spot da 15" e 20", sui principali quotidiani nazionali con una creatività diretta ed immediata, sui mezzi locali (perché l'iniziativa vuole rivolgersi in primis al territorio d'appartenenza, offrendo un servizio in più agli utenti di Pavia e dintorni) e sul web con un'intensa attività social sulle property Facebook e Instagram dell'azienda, sviluppata da Liliium Studios, l'agenzia digital che cura tutta la comunicazione online del Gruppo Scotti.

La campagna pubblicitaria porta la firma del gruppo creativo torinese Testa e Cuore, cui si deve dunque anche la realizzazione visual dello spot messa a punto in smart working. L’animazione è volutamente sobria, per privilegiare il messaggio e sottolineare la chiarezza del contenuto di servizio che Riso Scotti offre ai suoi consumatori. Trattamento, colori, musica e tono dello speakeraggio vogliono essere volutamente sereni, positivi, rassicuranti, in linea con i valori della marca.

La pianificazione è gestita internamente in collaborazione con MCM Group.

“Abbiamo scelto di potenziare il canale –alla luce dei macro-trend di sviluppo e dei dati che abbiamo registrato sulla nostra piattaforma nel primo trimestre dell’anno”, spiega Lucia Raina, web profiler per Riso Scotti. “Rispetto al medesimo trimestre 2019, il fatturato dell’e-commerce ha avuto un incremento percentuale a tre cifre e il numero degli ordini è aumentato del 426%. In quest’ultimo mese stiamo viaggiando ad una media di quasi 100 ordini al giorno, che è un’assoluta novità non solo per noi ma credo in generale per tutto il settore alimentare commodity”.

“L’e-commerce non è un fenomeno di questi giorni alterati dalla forzata permanenza domestica, è la nuova frontiera dei consumi”, spiega la manager. “Scegliere prodotti di qualità e salutari è ormai un trend consolidato, una buona pratica; e in questo senso è più semplice e facile rintracciare ed acquistare i propri prodotti preferiti online. Nel panorama digitale, quello che fa la differenza sono i servizi a disposizione dei consumatori che, rispetto alle vendite nei canali tradizionali, migliorano l’esperienza e la fruizione dei prodotti, dalla ricerca online alla consegna, oltre ai benefici in termini di risparmio, di tempi e costi. Per questo, quando proponiamo un nuovo prodotto, in Riso Scotti pensiamo di pari passo alla digital experience che lo potrà accompagnare, basata sulle sensazioni, sulle emozioni”.

L’iniziativa Tasty Box Dispensa, attualmente in comunicazione, rientra nel più articolato progetto “Tasty Box”, una nuova categoria creata sul g-shop con proposte variate e tematiche pensate per le ricorrenze, ma anche e soprattutto per rispondere a bisogni specifici, come le intolleranze o l’attenzione alla dieta alimentare. Bisogni che in questo periodo faticano più del solito ad essere soddisfatti, per la difficoltà a reperire facilmente e velocemente prodotti adeguati. Ancora una volta, l’online può venire in aiuto. Sul g-shop Riso Scotti sono già disponibili box senza glutine, con prodotti dolci o salati, e senza lattosio, con la linea SiconRiso, che con la sua gamma molto completa è stata protagonista di un picco di preferenze.