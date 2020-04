Emanuele Tournon e Giovanni Ferigo nominati rispettivamente presidente e CEO di Inwit

Designati Emanuele Tournon come presidente e Giovanni Ferigo come amministratore delegato della società leader nella riuscita ottimale dei servizi wireless, altamente qualificata nel supportare i clienti attraverso alte tecnologie, Inwit. Il Gruppo ha avviato questo processo di implemento al seguito di una riunione indetta dal nuovo Consiglio di Amministrazione

La società attiva nella comunicazione elettronica nel settore delle infrastrutture, Inwit, ha indetto una riunione che ha portato all’annunciazione di due new entry: Tournon come presidente e Ferigo nel ruolo di amministratore delegato di Inwit. Il manager Tournon, ora nuovo presidente, si è espresso in merito alle enormi capacità di una società come Inwit. Azienda nata da una fusione passiva di Tim e Vodafone, sarà una pietra miliare per l’Italia, rappresentando un vero e proprio punto di partenza per via delle nuove tecnologie, ha le competenze e un quadro tecnico eccellente per corrispondere perfettamente alle esigenze dei clienti andando a formare così, un fattore di crescita e sviluppo.

Inwit con le sue 22 torre dislocate in tutto il territorio nazionale, permetterà un’accelerazione del roll out del 5G e di tutte le tecnologie wireless fenomenale, ci tiene a sottolineare anche il nuovo amministratore delegato di Inwit, Ferigo.