Jason Kilar nominato CEO di WarnerMedia

E’ stato designato, con decorrenza a partire da maggio, Jason Kilar, come amministratore delegato di WarnerMedia. Succederà direttamente a Jonh Stankey, ex ceo di WarnerMedia che da poco tempo, ricopre il ruolo di presidente e direttore finanziario del leader tlc e media americano

Kilar ha un’ampia esperienza in diversi comparti, percorsi che si estendono dai media all’intrattenimento finendo per espletarsi nei settori della pubblicità e del video streaming. E’ stato, di fatti, amministratore delegato della sua piattaforma streaming, Hulu. E’ divenuto inoltre cofondatore e CEO del servizio di video streaming Vessel e si è successivamente dedicato ad Amazon rivestendo cariche direttive tra cui quella di vicepresidente senion worldwide application software. E’ stato inoltre parte integrante del Consiglio di Amministrazione dell’ominima DreamWorks Animation e di Univision Communications. In questo suo nuovo incarico sarà la guida di WarnerMedia nella divisione di At&t alla quale fanno capo Hbo, Turner, Otter Media e in ultimo, ma non per importanza, la Warner Bros.