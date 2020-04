Nunzio De Paolis nominato digital marketing senior di SpinUp

E’ stato designato dall’azienda attiva nell’espansione e sviluppo tecnologico nel comparto commerciale, pronta a fornire ai propri clienti strategie di pianificazione ottimali, SpinUp. L’entità imprenditoriale SpinUp ha scelto di avviare questo processo di implemento per potenziare il mio team concorrendo all’incremento di nuovi programmi di marketing commerciale e per approfondire i rapporti con i centri media e brand diretti al lancio di un nuovo vertical

De Paolis in questa sua mansione di occuperà di consolidare l’area marketing, comparto importante in azienda per la creazione di community verticale, volto alla rilevazione d programmi speciali di lead generation.Ha iniziato il suo ventaglio di esperienze professionali all’interno del comparto del digital marketing, più specificatamente per local ed e-commerce. Successivamente si è dedicato alla specializzazione delle metodologie di lead generation, convergendo soprattutto sulla sfera della formazione e dell’automotive.