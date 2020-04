Lucio Alfieri nominato head of affiliation di SpinUp

E’ stato designato dall’azienda attiva nell’espansione e sviluppo tecnologico nel comparto commerciale, pronta a fornire ai propri clienti strategie di pianificazione ottimali, SpinUp.

Alfieri si occuperà degli editori e la ricerca di questi ultimi attraverso l’utilizzo di Data Base suddivisi per area tematiche con l’obiettivo di esaltare i Data Base interni. Il manager Alfieri, dai suoi primi anni in SpinUp, ha gestito l’ambito della lead generation, passando successivamente al canale commerciale sino a progredire inglobando un’esperienza approfondita del digital marketing in una società di lead generation, Across. E’ divenuto anche amministratore delegato di Checkmate Adv Srls, azienda leader per la gestione con i clienti e per la promozione ottimale di prodotti e società stesse.