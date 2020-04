Nexi dona 1 milione per l’Ospedale Fiera di Milano

Nexi (nella foto, l’a.d. Paolo Bertoluzzo) a fianco dell’Ospedale Fiera Milano, il progetto promosso da Fondazione Fiera Milano in collaborazione con Regione Lombardia che prevede la realizzazione presso Fieramilanocity di un nuovo ospedale per la gestione dell’emergenza Covid-19. Un milione di euro per sostenere l’allestimento degli oltre 200 posti letto di terapia intensiva previsti dal progetto: è questo l’obiettivo di tutta la comunità Nexi – Manager, Dipendenti e Clienti – che ha avviato una campagna di sensibilizzazione verso tutte le sue persone e i clienti delle Banche Partner. Per stimolare la raccolta, che dovrà garantire il completamento della struttura e la fornitura di tutte le attrezzature necessarie ai reparti di terapia intensiva, Nexi si è impegnata a raddoppiare le donazioni ricevute fino ad un massimo di un milione di euro. Per gestire la raccolta delle donazioni, Nexi ha costituito un Fondo dedicato in collaborazione con Fondazione di Comunità Milano Onlus.