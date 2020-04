Luigi De Rosa nominato head of sales di SpinUp

E’ stato designato dall’azienda attiva nell’espansione e sviluppo tecnologico nel comparto commerciale, pronta a fornire ai propri clienti strategie di pianificazione ottimali, SpinUp. L’entità imprenditoriale SpinUp ha scelto di avviare questo processo di implemento per potenziare il proprio team concorrendo all’incremento di nuovi programmi di marketing commerciali e per approfondire i rapporti con centri media e brand diretti al lancio di un nuovo vertical

De Rosa vanta una grande esperienza alle spalle. Si è adoperato dapprima come sales account in Bravomedia, azienda attiva nei lastminute.com, seguendo poi l’azienda leader nella pubblicità digitale, AdPulse come sales executive. In questo ruolo si è occupato direttamente della raccolta pubblicitaria per i siti coordinati in esclusiva dal network ed ha contribuito ad espandere diversi progetti speciali. Entrerà successivamente nel Gruppo automotive CarAffinity, come responsabile commerciale, catalizzandosi sullo sviluppo degli accordi con i clienti settoriali e incrementando competenze nel campo lead generation nel settore automotive. Sarà dunque un valore aggiunto, il manager De Rosa, per la società SpinUp, in cui potrà fornire tutte le sue competenze acquisite dal suo percorso lavorativo.