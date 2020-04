Coronavirus, arriva l’app anti-pandemia: ecco come scaricarla

«Partecipando ci aiuterai a quantificare con precisione il livello di sviluppo del contagio in Lombardia e la distribuzione territoriale dei casi di positività , sulla base dei sintomi segnalati ». È quello che si legge all’apertura del sondaggio ‘Cercacovid’ sull’app AllertaLOM, che la Regione Lombardia ha invitato a scaricare.

Nel «progetto di monitoraggio attivo della diffusione del Covid19» «la partecipazione è anonima e l’app non prevede alcun meccanismo di localizzazione continua dei partecipanti». Dando l’autorizzazione a partecipare al sondaggio si entra nel questionario dove vengono chiesti sesso, età e condizioni mediche rilevanti come sovrappeso, diabete o ipertensione, oltre a dove si abita, dove si lavora e se si esce per lavoro. Si passa poi alla parte dove viene chiesto se ci sono stati contatti con Covid positivi o se si sono frequenti luoghi chiusi per casi accertati. Viene poi chiesta la temperatura attuale, se gusto e olfatto sono alterati, se si ha la tosse e di che tipo, se si soffre di dolori muscolari, se si avverte stanchezza, se si soffre di congiuntivite, se si sono avuti episodi di diarrea e se si è avuto il raffreddore, tutto riferito alle ultime 2 settimane.

leggo