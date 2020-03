Markus Hamm nominato vice presidente e direttore generale di Kipling Emea

E’ stato designato dal brand dal design leggero ma funzionale, leader nelle vendite di valigie e bagagli ma anche abbigliamento, calzature e accessori di Kipling, come vice presidente e direttore generale. L’Azienda ha avviato questo processo di implemento per le incredibili competenze di leadership di Markus e il suo ventaglio di esperienze che permetterà all’azienda di alzare l’asticella del successo

Hamm vanta di una carriera piuttosto vasta, dal ruolo di direttore alle vendite, dtc a diretto della contabilità per aziende del calibro di jansport® e un altro famoso brand di zaini Eastpack®. Nel recente periodo ha ricoperto la mansione di direzione dei clienti wholesale proprio per quest’ultima azienda.

La squadra di Kipling si dice entusiasta ed emozionata ad avere con sé Hamm, grande manager di spicco e dalle doti rinomate per via del suo intenso percorso manageriale. Il suo comprovato know how nelle vendite e il senso critico ottimo per valutare al meglio le combinazioni favorite per un’ottimale strategia di marketing, è la figura ideale per ricoprire un ruolo così importante, che servirà a far crescere il brand.