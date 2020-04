Mario Patrick Parenti nominato amministratore delegato di Arexons

E’ stato designato Mario Patrick Parenti come CEO di Arexons. Il Gruppo ha avviato questo processo di implemento in quanto sono state convalidate le competenze più che valide del manager Parenti, ottimali per essere alla guida dell’azienda

Parenti vanta di molteplici esperienze maturate nel settore automotive, comparto in cui ha avvalorato le sue capacità tali per poter essere in grado di guidare l’azienda, tramite la sua diffusione sul territorio italiano, nel ruolo di Managing Director & CEO. In quello stesso periodo, Parenti ha incrementato le sue competenze anche nel mercato internazionale, occupando svariate mansioni di leadership nel comparto business e sales. Entrato a far parte del team come head of Finance & It Europe region, è divenuto successivamente head of business region Europe e, dopo due anni, di head of regional business Europe, è passato al ruolo per Middle East & Africa (Emea). Ha avuto inoltre la possibilità di sperimentare mercati nazionali come quello Europeo, del Regno Unito, della Svizzera e in Spagna. Percorsi lavorativi che sono stati la risultante di esperienze precedenti nel settore alimentare in Fmcg, in Kraft Foods Italia e una carriera ventennale in Mondelēz International.