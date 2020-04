Editoria, è online il nuovo numero di Raspelli Magazine

È online il nuovo numero della pubblicazione gratuita mensile Raspelli Magazine: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate in 66 pagine dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia”, da cui la testata prende nome. Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici, trovano spazio nelle pagine del Raspelli Magazine.Il tutto è nato tra il milanese Edoardo Raspelli e la ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo). In questo numero, in copertina l’elaborazione di una fotografia fatta ad Edoardo Raspelli da Elena Tiraboschi.

Poi, l’editoriale è dedicato alla Bresaola della Valtellina ad Indicazione Geografica Protetta ed alla varietà sempre più diffusa, fatta di carni di animali nati allevati e macellati in Italia. Poi c’è il racconto della prova diretta fatta da Raspelli in tre ristoranti, con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante”: l’Agriturismo Alpe Crampiolo (a Baceno, Verbania), Pinocchio (a Borgomanero, Novara),Pescheria Antonella (a Sirmione, Brescia), Chiocciola (a Portomaggiore, Ferrara). In questo nuovo numero si parlerà di quattro alberghi testati e raccontati : l’Agriturismo San Desiderio (a Monastero Bormida, Asti), Palazzo di Varignana (a Castel San Pietro Terme,Bologna), il Grand Hôtel di Rimini ,l’Augustus Resort (a Forte dei Marmi,Lucca).

Poi si annunciano o si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane:

-RIMINI – 1985 – Evaristo Fusar fotografa “Raspelli cameriere” davanti al Grand Hôtel di Rimini.

-OTTOBIANO(PAVIA) – Evaristo Fusar: chi è.

-PRATO-Il catalogo primavera/estate della stilista Cinzia Diddi (con poesie e frasi di vip) venduto per beneficenza agli ospedali.

-LAMON (BELLUNO) – “Se non ha la bandiera dell’Europa, quel fagiolo non viene da Lamon”.

-CARONNO VARESINO(VARESE) -1984: Come feci a scoprire Suor Germana.

-BRESSO(MILANO) – Raspelli tutti i giorni 200 metri fuori casa,con la mascherina, per comperare i giornali cartacei.

-TORINO – I supplementi de La Stampa( compreso,al giovedì, TuttiGusti con le recensioni di Edoardo Raspelli) passano sul digitale.

-MILANO – “Distanti ma uniti, insieme ce la faremo. W l’Italia”: 30 VIP aderiscono all’iniziativa di Nicoletta Bucci ed Edoardo Stoppa.

Raspelli Magazine, anche in questo numero, ha un occhio particolare alla leggerezza, con le ricette vegetariane e vegane di Maura Anastasia.