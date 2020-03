Tokyo 2020, ufficiale: Olimpiadi dal 23 luglio all’8 agosto 2021

L’annuncio del CIO dopo le indiscrezioni, Giochi rinviati di un anno esatto

Le anticipazioni avevano già cominciato a circolare, ma ora è anche arrivato l’annuncio ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale: i Giochi di Tokyo si terranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021. La decisione è arrivata a circa una settimana di distanza dall’accordo tra il CIO e il governo giapponese, che aveva sancito il rinvio all’anno prossimo a causa della pandemia di Covid-19. Le nuove date, si legge nel comunicato, sono state stabilite sulla base di tre considerazioni: la salute dei partecipanti e di tutto lo staff dei Giochi, la salvaguardia degli interessi degli atleti e dello sport olimpico, il calendario dello sport globale.



Di fatto si tratta quindi di uno slittamento di un anno esatto, visto che le date previste erano quelle del 24 luglio-9 agosto 2020. L’annuncio è arrivato al termine di una riunione telefonica tra il presidente del CIO, Thomas Bach, il presidente del comitato organizzatore Mori Yoshiro, la governatrice di Tokyo Koike Yuriko e il ministro per le Olimpiadi e le Paralimpiadi Seiko Hashimoto. “Le nuove date – si legge nella nota – daranno alle autorità sanitarie il tempo per gestire un panorama in continuo mutamento a causa della pandemia, permetteranno di limitare al minimo i cambiamenti dei calendari sportivi e garantiranno il tempo necessario a completare le qualificazioni”.

Accantonata, dunque, l’ipotesi di anticipare le Olimpiadi a primavera, come era stato richiesto da alcune federazioni che avevano visto nel rinvio l’occasione per evitare i mesi più caldi dell’estate giapponese: “Saranno implementate le stesse misure per la mitigazione del caldo previste nel 2020”, afferma il CIO.

Il presidente Bach si è detto molto soddisfatto dell’accordo raggiunto: “Voglio ringraziare le Federazioni Internazionali per il loro supporto unanime e le associazioni continentali dei Comitati Olimpici Nazionali per l’ottima collaborazione e il loro supporto nel processo di consultazione degli ultimi giorni – ha detto – Vorrei anche ringraziare la Commissione Atleti del CIO, con la quale siamo stati in costante contatto. Con questo annuncio sono fiducioso che, collaborando con il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, il governo metropolitano di Tokyo, il governo giapponese e tutti i nostri stakeholder, possiamo affrontare questa sfida senza precedenti. L’umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 possono essere una luce alla fine di questo tunnel”.

WORLD ATHLETICS: “MONDIALI NEL 2022”

Subito dopo l’ufficializzazione delle nuove date olimpiche è anche arrivato il comunicato di World Athletics, la federazione internazionale di atletica leggera, che ha annunciato lo slittamento di un anno dei mondiali: “Sosteniamo la scelta delle nuove date del 2021 per l’Olimpiade di Tokyo 2020, annunciate dagli organizzatori giapponesi e dal Cio. Questo darà modo ai nostri atleti di tornare ad allenarsi e a competere nei tempi giusti. Ognuno deve essere flessibile, e ora stiamo lavorando con gli organizzatori dei nostri Mondiali di Eugene, in Oregon, pe trovare le nuove date nel 2022”.

tgcom24