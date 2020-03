PILLOLE DI ECONOMIA

Intensifica l’ambito commerciale del Gruppo Vicenzi, Matilde Vicenzi, scegliendo Fattoretto Srl. Scambi in forte rialzo per Melrose industries. Si muove altrettanto velocemente il comparto Oil italiano

Il Gruppo con una grande passione nel cuore per l’alta pasticceria italiana, Vicenzi, comunica che opterà per l’agenzia specializzata in Seo e Digital pr, la Fattoretto Srl, per intensificare in particolar modo, l’ambito commerciale B2B. La collaborazione con quest’ultima permetterebbe al Gruppo Vicenzi di avere una maggiore visibilità estera. Possibilità questa, che metterà l’azienda in una posizione tale da poter incrementare ulteriormente le vendite, in un mercato internazionale che pesa già il 35% del fatturato totale, passando dall’Asia all’America Latina. Il partner affidabile che con continuo aggiornamento farà si che il Gruppo cresca, metterà in campo i suoi cavalli di battaglia, i famosi prodotti tra i quali Millefoglie d’Italia, Savoiardi Vicenzovo, Amaretto d’Italia, le latte, i Grisbì e le Minivoglie, specializzazione in ambito SEO creata in più di 15 anni di operatività nel comparto Digital.



Eccellente rialzo anche per la società Melrose Industries, azienda con sede a Londra specializzata nell’acquisto e nel miglioramento di aziende con prestazioni insufficienti, che in modo intenso prevarica tutti i guadagni precedentemente ottenuti per accaparrarsi un guadagno del 15,84%

Si muove premendo violentemente sull’acceleratore anche il settore Oil italiano con l’indice petrolifero a Milano che schizza prepotentemente affermandosi a 11.707,04 punti e guadagnando l’1,28% rispetto alla seduta precedente.