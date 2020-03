Paul du Saillant nominato CEO di EssilorLuxottica

E’ stato designato, con effetto immediato, Paul du Saillant come amministratore delegato di EssilorLuxottica. L’azienda ha avviato questa decisione alla luce della situazione di emergenza momentanea di Coronavirus

Du Saillant riporterà direttamente al manager e vicepresidente di Luxottica, Francesco Milleri. La figura di Du Saillant, come nuovo CEO di Essilor International, azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di occhiali, sarà fondamentale al fine di mettere in atto tutte quelle che sono le manovre strategiche atte per convalidare l’integrazione di EssilorLuxottica.

Il Consiglio di Amministrazione ha annunciato questa decisione, insieme a quella di rinviare, a data da destinarsi, l’Assemblea annuale degli Azionisti confermata precedentemente per il prossimo 15 maggio 2020 al 25 giugno 2020 e di tenerla a porte chiuse.