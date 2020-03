Lorenzo Bottinelli promosso CEO e vicepresidente di Basf Italia

E’ stato nominato amministratore delegato e vicepresidente di Basf Italia per la società leader nelle soluzioni per diversi settori italiani tra cui, quello biomedicale, per l’industria calzaturiera, personal care, food&nutrition, arredamento e automotive

Bottinelli succederà direttamente ad un altro manager, Andreas Riehemann, il quale ha guidato l’organizzazione dal 2016 ad oggi. Il manager Bottinelli è entrato nel team di Basf, dapprima, nella divisione coating come project manager e in seguito come supply chain manager. E’ passato al settore vendite dove ha avuto la possibilità di ricoprire molteplici differenti ruoli tra i quali, sales manager per il Sud-Europa e successivamente alla guida del comparto automotive coordinando le attività di vendita, assistenza e il laboratorio applicativo. Viene poi designato responsabile di Btc nel comparto specializzato in chimiche per clienti di piccole e medie dimensioni ed è stato per di più, alla guida della direzione nel settore commerciale di Basf Italia.