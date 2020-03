Laura Petillo nominata per il ruolo di planning strategico e il digital marketing in Red Robiglio&Dematteis

E’ stata designata dal Gruppo guidato da Riccardo Robiglio e Paolo Dematteis per la mansione di planning strategico e digital marketing

Petillo ha un ampio ventaglio di esperienze sviluppate nel comparto della creazione di Brand. Dapprima ha lavorato per il marchio Leo Burnett. E’ stata inoltre account manager for creative development per il Gruppo Fiat e, successivamente, per FCA mantenendo la comunicazione internazionale per oltre 80 mercati, seguendo sia il Gruppo Fiat Automobiles che Alfa Romeo.

Al contempo è divenuta imprenditrice e fondatrice, insieme alla sua famiglia, della società agricola per la produzione d’olio di oliva e vino rosso, Campomare.