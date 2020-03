Ivan Marino nominato senior enterprise solution manager di Adform Italia

E’ stato designato come senior enterprise solution manager di Adform Italia. Il Gruppo per l’innovazione alla tecnologia pubblicitaria, fondata in Danimarca, ha avviato questo processo di implemento a seguito delle decisioni aziendali, volte al raggiungimento di alti standard attraverso una strategia aziendale

Marino, è entrato a far parte del team di Adform Italia proprio a seguito delle scelte aziendali volte a raggiungere determinati standard di evoluzione nel business italiano della integrated advertising platform, full stack, usata da agenzie media, trading desk, brand ed editori a livello globale per coordinare le campagne digitali su differenti canali rispetto a quelli tradizioni, tra i quali il comparto online, il display, video, audio, connected TV e digital out of home.

Ha già ricoperto ruoli di prestigio, maturando molteplici esperienze nel settore delle tecnologie per la comunicazione e la pubblicità digitale, oltre ad essere stato per qualche anno anche consulente. E’ entrato dapprima all’interno dell’azienda leader mondiale dell’Enterprise Data Warehousing, la Teradata Corporation e in seguito ha ricoperto la mansione di executive director in E3. Anche all’estero vanta di diverse esperienze, divise tra il Belgio, Gran Bretagna e Penisola come country manager di Netlog. In seguito è passato nella grande azienda Nokia, coordinando i mercati italiano, turco e greco. Ha fatto anche parte del team Miva, a Londra. Esperienza, quest’ultima, dopo la quale è rientrato in patria, per incrementare il nuovo business di Yahoo! Italy.