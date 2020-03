IL MONDO DEL MARKETING

Finish con una nuova campagna pubblicitaria che invita tutti ad un uso sostenibile e consapevole dell’acqua.



Invita a un uso sostenibile dell’acqua, un bene non infinito, la nuova campagna pubblicitaria di Finish “Acqua nelle nostre mani” lanciata in tv e sugli altri mezzi in vista del World Water Day .

La creatività è di Havas e planning di Dentsu AN e Bitmana partner al digital.

La campagna – parte di un più ampio e articolato progetto di sensibilizzazione promosso dal brand di detersivi per lavastoviglie di Reckitt Benckiser e partito lo scorso settembre – ruota attorno a un nuovo spot tv realizzato da Havas Milan e si sviluppa con media planning di Dentsu Aegis Network anche sul web e sui social, in radio e sulla stampa, oltre ad attivazioni in store ed e-commerce.

Importante il budget, che secondo quanto ci aveva detto il management della società nel corso della presentazione dell’iniziativa sarebbe nell’ordine dei 10 milioni di euro.

Il racconto si sviluppa e approfondisce poi sulle piattaforme online da un punto di vista digital e social, ruotando attorno alla piattaforma dedicata www. acquanellenostremani.it con il coinvolgimento di ambassador e influencer, come lo chef Franco Aliberti e lo showmen, già ambasciatore FAI, Vittorio Brumotti. Il partner per il sito e le attività social del brand è Bitmama.

Lo spot tv della nuova campagna Finish racchiude il messaggio che l’acqua è una risorsa preziosa e la sua scarsità può portare a conseguenze molto gravi per il nostro paese. Nonostante ciò sciacquiamo i piatti prima di metterli in lavastoviglie: una cattiva abitudine che porta a sprecare fino a 38 litri d’acqua ogni volta. Con Finish, se prometti di cambiare questa consuetudine avrai risultati brillanti fin dal primo lavaggio e potrai iniziare a risparmiare acqua.

Havas PR, infine, è il partner dell’azienda per quanto riguarda l’amplificazione sui media di questo importante progetto, che ha visto Reckitt Benckiser coinvogere alcuni partner d’eccezione come National Geographic – content partner del progetto a livello globale, che vede in Italia la partecipazione del fotografo Gabriele Galimberti – e Bosch – nell’ambito di una co-marketing internazionale nata da una comune intesa sull’importanza del bene acqua per il nostro paese.

A rafforzare il messaggio e dare spessore all’iniziativa risultano poi centrali le azioni di sostegno ad alcune importanti eccellenze italiane: “Acqua nelle nostre mani” diventa, infatti, un impegno concreto di restituzione al territorio italiano attraverso una collaborazione di ampio respiro con due importanti realtà: Future Food Institute e FAI – Fondo Ambiente Italiano. Per l’anno 2020, attraverso l’impegno di Finish, le associazioni andranno a realizzare due progetti di efficientamento idrico, rispettivamente nell’ambito agricolo e in quello artistico-paesaggistico, volti a tutelare le eccellenze italiane.