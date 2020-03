Da Buzzoole: i family creator più influenti su Instagram

Empatia la parola chiave che caratterizza i contenuti dei family influencer

Eleonora Brunacci in vetta alla classifica ‘Star’, mentre Gloria Strabla conquista il podio della ‘Rising Star’

Milano, 31 marzo 2020 – Torna l’appuntamento con l’Osservatorio sull’Influencer Marketing di Buzzoole, influencer marketing solution provider leader in Europa in grado di connettere i brand ai content creator attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, che ha analizzato gli influencer più performanti del mondo family su Instagram: creator che condividono in prevalenza frammenti di vita con la famiglia e offrono consigli ai propri follower.

In questo momento in cui le famiglie riscoprono il tempo per stare insieme, Buzzoole è tra i promotori dell’iniziativa lanciata su Instagram #IoLoFaccioACasa, progetto solidale ideato da alcuni dei più importanti player del mondo dell’Influencer Marketing in Italia. #IoLoFaccioACasa vede il coinvolgimento di un gruppo di influencer che attraverso la creazione di contenuti di intrattenimento, raggiungibili digitando l’hashtag dedicato, mettono a disposizione di tutti un vero e proprio palinsesto di attività quotidiane per trascorrere questi giorni divertendosi tra le mura domestiche.

La classifica dei family influencer esamina le performance dei creator su Instagram durante il mese di febbraio 2020. Due le classifiche ottenute ‘Star’, influencer con più di 100 mila follower, e ‘Rising Star’, influencer con meno di 100 mila follower. L’analisi è stata condotta considerando la capacità degli influencer di generare interazioni, valutando l’engagement per post: la somma dei like e dei commenti ottenuti rispetto ai contenuti pubblicati. A questo dato si affianca l’analisi dei nuovi follower acquisiti nel corso del mese. Per la valutazione, non sono stati considerati influencer la cui notorietà deriva principalmente da altre attività non social (tra cui, cinema, televisione, sport, musica…).

I top family creator italiani

La regina della classifica è Eleonora Brunacci, moglie di Mariano Di Vaio terzo classificato nella classifica sui migliori fashion influencer. Eleonora dedica tutta la sua attenzione ai suoi figli che riempiono di gioia e allegria il suo feed facendole ricevere 25 mila interazioni medie. Al secondo posto si posiziona Eleonora Valli madre di due bimbi che fornisce consigli dedicati alle neomamme con un engagement medio di oltre 20 mila.

Perde una posizione rispetto alla scorsa edizione della classifica e si posiziona al terzo posto, Julia Elle, meglio conosciuta come “disperatamentemamma”, che ottiene oltre 17 mila interazioni per post. A differenza di Facebook, dove Julia propone divertenti sketch sulle difficoltà incontrate dai genitori nel badare ai propri figli, su Instagram preferisce mostrare immagini che la ritraggono con la sua famiglia e che descrivono le sue emozioni.

Fuori dal podio, in quarta posizione, Wilma Faissol Facchinetti con un engagement medio di 12 mila. Il feed di Wilma è ricco di contenuti che raccontano la vita quotidiana della sua famiglia, soprannominata “#thefacchinettis”. Chiudono la classifica i vincitori della classifica 2019, Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, i thepozzolisfamily, che con la loro simpatia ed ironia sono riusciti a mantenere alta la propria capacità di ingaggio (ogni loro posto ottiene in media 11 mila interazioni). Tutte le star registrano una crescita in termini di follower: in testa alla classifica Eleonora Valli con 15.900 nuovi follower, a seguire Julia Elle con 3.600 nuovi seguaci. Seguono ThePozzolisFamily (+3.300), Wilma Faissol Facchinetti (+3.200) ed Eleonora Brunacci Di Vaio (+2.700).

La classifica dei micro-influencer italiani del mondo family

Vincitrice della classifica “Rising Star” è Gloria Strabla, che ottiene una posizione rispetto al 2019, con 6,5 mila interazioni medie ottenute grazie ai suoi scatti dove racconta i momenti più belli con i suoi bimbi. Al secondo posto con un engagement per post di 4 mila c’è diariodiunpadrefortunato : Francesco è il padre di Tommi un bambino dal sorriso vivace affetto da una rara malattia neurodegenerativa. Insieme padre e figlio combattono quotidianamente il “drago” praticando il buonumore, riuscendo allo stesso tempo a strappare un sorriso e a emozionare i loro follower. Al terzo posto c’è Giorgia Mosca con l’account 6voltemamma che grazie alle immagini in cui racconta la vita di una famiglia numerosa composta da 6 bimbi, ottiene mediamente 3,2 mila interazioni per post. Al quarto posto troviamo Sara Luna Canola mamma, designer e modella, che perde una posizione rispetto all’edizione precedente della classifica. Ultimo posto occupato da Silvia Cattaneo con il suo profilo Insolitamentemamma. Silvia è la madre di Niccolò, un bambino che riempie di vivacità il suo feed facendole ottenere un engagement medio di 3,1 mila.

Anche le Rising Star hanno registrato una crescita in termini di follower durante il mese di febbraio: primeggia Giorgia Mosca con 3.900, seguita da Sara Luna Canola (+1.400), diariodiunpadrefortunato (+1.200) e insolitamentemamma (+178).

Empatia e immersione nella vita quotidiana le caratteristiche dei family influencer

Empatia è la parola che riesce a descrivere al meglio gli account dei family influencer, una caratteristica ricercata dai brand che cercano di far confluire questa positività nelle iniziative che promuovono con i creator.

L’immersione nella sfera quotidiana degli influencer da parte dell’utente è immediata vista la facilità con cui ci si riesce ad immedesimare nei momenti difficili o divertenti. In questo modo, i family influencer creano una connessione con i propri follower che diventano ricettivi ai consigli, elevandosi così a opinion leader.

“I valori dei family influencer sono condivisi da diverse tipologie di aziende, abbracciando diverse industry, come food, intrattenimento, kids fashion, elettrodomestici. Per questo motivo, diversamente da altri settori questi creator riescono a promuovere una vasta gamma di prodotti senza che ciò vada ad intaccare la loro credibilità”, commenta Vincenzo Cosenza, Head of Marketing di Buzzoole.