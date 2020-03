Coronavirus, 1,4 milioni di mascherine al giorno grazie alla riconversione delle aziende di moda

A breve partirà la produzione di DPI (dispositivi di protezione individuale) quali camici, calzari e copricapo

Entro tre settimane la produzione di mascherine “chirurgiche” nelle aziende del circuito moda che hanno deciso la riconversione vedrà un incremento dalle attuali 350mila a 1,45 milioni al giorno. Il progetto è nato grazie al protocollo di intesa tra Confindustria Moda e Cna Federmoda. A 96 ore dal decreto si sono già riconvertite il 15% delle aziende della moda candidate.

A breve partirà la produzione di DPI (dispositivi di protezione individuale) quali camici, calzari e copricapo. Entro tre settimane il dato aggregato di produzione di mascherine, oggi comunicato in via prudenziale, vedrà un incremento della produzione.

Nel circuito della riconversione industriale nel settore della cura e igiene personale (in particolare assorbenti) si prevede di passare dall’attuale produzione di 150mila mascherine al giorno a 750mila al giorno entro le prime 3 settimane. Sono comunque in corso diverse riunioni produttive per determinare ipotesi di collaborazioni con altre industrie del settore per aumentare la capacità produttiva.

tgcom24