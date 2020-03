Banco Bpm, 60 milioni a Merope per sviluppo 2 progetti a Milano

Banco Bpm e la società di investimenti e sviluppo immobiliare Merope Asset Management hanno perfezionato un finanziamento da oltre 60 milioni di euro per lo sviluppo delle operazioni di riqualificazione degli immobili situati a Milano, in Corso Venezia 56 e Via Manzoni 9. “Siamo molto contenti di iniziare questa nuova avventura con il sostegno di Banco Bpm. Abbiamo un gruppo di investitori di grandissima solidità e siamo affiancati da uno dei principali gruppi bancari italiani, che, in un momento di grande complessità, ha dimostrato di voler sostenere il nostro progetto”, ha sottolineato Pietro Croce, fondatore e ad di Merope. “Banco Bpm continua a sostenere gli investimenti di qualità nel Real Estate milanese. Siamo contenti di affiancare Merope, una società giovane e con investitori di grande standing, in queste due importanti operazioni di sviluppo”, aggiunge Luca Manzoni, responsabile corporate dell’istituto di credito.