IL MONDO DEL MARKETING

Monge torna on air: un nuovo spot di brand e la firma è di Area 52

Monge, brand specializzato nella produzione di alimenti per cani e gatti, lancia una nuova campagna istituzionale dedicata agli italiani e ai loro amici a quattro zampe.

Lo spot in tv e su radio, la campagna si rivolge alle famiglie italiane, dando alcuni importanti consigli su ciò che si può fare in questi giorni per sentirsi #distantimauniti

Lo spot è in programmazione su tutti i principali canali Rai e Mediaset (a cui si aggiungerà La7 a partire da questa settimana) e, in continuità con i valori dell’azienda, si rivolge direttamente alle famiglie italiane, dando alcuni suggerimenti su ciò che ognuno di noi può fare in questi giorni per sentirsi #distantimauniti e prendersi cura degli affetti più cari, compresi gli amici a quattro zampe, oggi più che mai protagonisti dello spazio vitale rappresentato dalle nostre case. Tutto ciò insieme alla certezza che “presto torneremo a correre sotto il sole dell’Italia”.

La campagna, visibile anche sui canali social aziendali, si completa con uno spot radiofonico, pianificato su Rai, RTL, Radio Sole24Ore e KissKiss.

La creatività e la realizzazione della campagna sono firmati dall’agenzia di comunicazione di Milano Area 52.

Anche la pianificazione è curata da Area 52.

Si tratta di un progetto importante perché realizzato in un momento particolare come quello che tutti stiamo vivendo e dettato dall’esigenza dell’azienda piemontese di promuovere una comunicazione ricca di valori positivi, seguendo uno stile caro alla Monge,che è da sempre “La Famiglia italiana del pet food”.