Robert Kimmit nominato Direttore indipendente del Cda di Facebook

E’ stato designato da Facebook come Direttore indipendente del Cda. Scelta che avrà una decorrenza immediata

Kimmit, ex vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, farà parte immediatamente del Consiglio di amministrazione, come direttore indipendente. E’ stato inoltre nominato precedentemente Ambasciatore degli Stati uniti in Germania. Figura di grande importanza, ha già ricoperto, nel suo ventaglio di esperienze internazionali, ruoli di prestigio tra cui molteplici mansioni nel comparto degli affari internazionali, finanza e politica. Ha lavorato per diverse società quali Time Warner, Commerce One e Lehman Brothers.

Il ruolo ora affidatogli, rispecchia a pieno la personalità forte e indipendente di cui Facebook necessita, per ricoprire un ruolo di leader e supervisore. Mark Zuckerberg, fondatore e Ceo di Facebook, si dice fiero di aver scelto una figura tanto significativa quanto professionalmente adatta ad un profilo del genere. Kimmit saprà mettere a disposizione della grande azienda di Facebook, le sue capacità e profonde competenze in tema di supervisione e governance. E’ contento, dice Zuckerberg, che ci sia questa sinergia tra le due parti e non vede l’ora di intraprendere questo percorso insieme, uniti a tutto il team di Facebook, per raggiungere i traguardi preposti. Facebook ha comunicato inoltre che Jeffrey D. Zients, ha reso noto alla società che non si candiderà alla rielezione nel Consiglio di amministrazione di Facebook nel corso dell’Assemblea annuale degli azionisti del 2020.